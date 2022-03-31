Путин поручил Орешкину объяснить помощнику Шольца механизм оплаты газа за рубли

Как заявил Дмитрий Песков, накануне помощники президентов связались между собой и «абсолютно предметно» обсудили, как видится дальнейшая работа.

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Президент России Владимир Путин после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем поручил своему помощнику Максиму Орешкину связаться с немецким коллегой для разъяснения ему механизма оплаты газа за рубли.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разговор глав государств состоялся накануне и в нем российский лидер подробно описал возможные дальнейшие действия с поставками газа.

«Очень подробные были даны разъяснения, но с тем, чтобы эти разъяснения еще, что называется, приземлить на более экспертный уровень, Путин поручил по результатам разговора помощнику президента Орешкину позвонить помощнику по экономическим вопросам канцлера Кукису», - сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что накануне вечером помощники президентов связались между собой и Орешкин «абсолютно предметно» объяснил Кукису, как видится дальнейшая работа.

Ранее Песков заявил, что бесплатно газ поставляться не будет. Представитель Кремля отметил, что Россия не станет «заниматься всеевропейской благотворительностью».