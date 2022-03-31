«Искали любые скандалы»: корреспондент RT рассказал о расследовании про бизнес украинских олигархов в РФ

Журналист Алексей Репин рассказал, что хотел бы выяснить, кто из украинских олигархов финансирует нацбатальоны. Однако прямых доказательств в ходе расследования найти не удалось.

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Журналист телеканала RT Алексей Репин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о расследовании, в котором он изучал, кто из украинских олигархов продолжает вести бизнес в России после начала спецоперации. Корреспондент рассказал, что в ходе расследования выяснилось: публикации в украинских СМИ о наличии у какого-либо предпринимателя бизнеса в России использовались как способ устранения конкурентов.

«Сначала мы занимались серфингом украинского сегмента - любые скандалы, связанные с олигархами по поводу наличия российского бизнеса. С 2014 года вести бизнес в России для украинцев стало токсичным делом, и по этому поводу написано очень много статей и расследований. Зачастую это делается для того, чтобы "опрокинуть" конкурента. Там совершенно не важно, правда там написана или нет», - рассказал журналист.

Также в ходе расследования использовались российские базы данных, в которых указаны все предприниматели, ведущие официальную деятельность в стране. Это позволяло установить, насколько правдивыми были украинские публикации.

«Надо понимать, что с 2014 года - а может, даже и раньше - политика и бизнес на Украине фактически переплелись. Потому что Украина - это абсолютно олигархическое государство. Там олигархом становится тот, что вхож во власть. Тем не менее они продолжают делить рынки сбыта и властные места», - отметил журналист.

В пример Репин привел бывшего президента Украины Петра Порошенко. Журналист считает его «олигархом от политики». Украинский олигарх Ринат Ахметов, несмотря на то что он не является политиком, имеет огромное влияние на «все, что правее Днепра», включая Донбасс. Поскольку в этом регионе множество влиятельных украинцев имеют свои интересы, ведется информационная война - зачастую в СМИ публикуются откровенные фейки с целью очернить имя конкурента.

«Мы не "копали" в сторону того, насколько эти олигархи вовлечены в политику. Нам было бы гораздо интереснее сделать материал о том, финансируют ли эти олигархи нацбатальоны, фактически боевиков. От этого, например, не открещивался Игорь Коломойский, все понятно и с Ахметовым. Порошенко тоже финансировал боевиков начиная с 13-14-го года. По тем, кто попал под прицел нашего расследования, у нас таких данных нет. Но, учитывая то, что украинская власть может надавить на практически любого богатого человека и заставить дать денег на финансирование нацбатальонов, то эти деньги будут переведены негласно», - рассказал журналист.

Репин отметил, что нет прямых доказательств того, что олигархи, указанные в расследовании, финансируют нацбатальоны. Исключением является президент Украины Владимир Зеленский - по его указам батальоны действительно получали финансирование.

Ранее RT опубликовал расследование, в котором установил, что на фоне призывов к иностранному бизнесу покинуть Россию из-за проведения спецоперации украинские бизнесмены продолжают вести деятельность в стране. По данным украинских СМИ, речь идет о сотнях предпринимателей.