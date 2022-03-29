«Мораль миллиардеров»: как украинские олигархи продолжают вести бизнес в РФ во время спецоперации

Многие украинские бизнесмены продолжают вести деятельность на территории России, параллельно публикуя в соцсетях посты, в которых осуждают спецоперацию на Украине.

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На фоне призывов к иностранному бизнесу покинуть Россию из-за проведения спецоперации украинские бизнесмены продолжают вести деятельность в стране. По данным украинских СМИ, речь идет о сотнях предпринимателей.

Многие из них связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, в России работают и получают доходы компании, отвечающие за дистрибуцию фильмов студии «Квартал 95». Продолжают деятельность и фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщается в расследовании RT.

Также в России продолжает работу интернет-магазин номера 20 украинского Forbes Владислава Чечеткина, функционируют фабрики кондитерских изделий бренда бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова. А один из богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян получает отчисления за продажу в России пива украинского бренда.

При этом многие бизнесмены в соцсетях охотно осуждают проведение Россией спецоперации на Украине и поддерживают Киев. О продолжении деятельности на территории РФ они не говорят, а иногда и отрицают. Обычно для этого используются «серые схемы» - например, офшоры или переписывание бизнеса на других людей.

«Это делается, чтобы скрыть свое участие в конкретном бизнесе или уберечь свои капиталы от судебных исков. Для этого пользуются такими методами, как номинальное владение. В условиях военного конфликта украинским миллионерам такая схема удобна, чтобы скрыть свои связи с Россией. Вроде как это наши активы, но вы попробуйте докажите... Если украинский олигархат продолжает работать на территории России, при этом платит налоги и все необходимые отчисления, то с точки зрения закона к ним вопросов нет. Тут вопросы больше морального характера. Но миллиардер с моральными принципами - это все-таки немного оксюморон», - рассказала экономический адвокат Сталина Гуревич.

По данным экспертов, в отношении таких бизнесменов не применяются какие-либо карательные меры - в отличие от Украины, где российские предприниматели подвергаются давлению. Как считает политолог Алексей Мухин, если выяснится, что какой-либо украинский бизнесмен будет финансировать украинских националистов за счет доходов из России, решение о наказании должен принять суд - о национализации его бизнеса в РФ речи идти не может.