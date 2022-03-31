МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Укрепленный опорный пункт украинских националистов был уничтожен после попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием. Видео предоставили в распоряжение «Звезде».
Укрепленный опорный пункт украинских националистов в районе важной развилки автодорог был уничтожен после попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Наведение высокоточного боеприпаса осуществлял расчет БПЛА.
Ранее в Минобороны России сообщили, что с начала специальной военной операции Украина потеряла более 1 800 танков и других боевых бронированных машин.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов