Эксперты предрекли доллару утрату влияния после решения РФ по газу

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Решение президента РФ Владимира Путина о расчете в рублях за российский газ с недружественными странами может ударить по доллару и заставить американскую валюту уступить часть своего влияния в мировой торговле. Такое мнение высказали западные эксперты, опрошенные Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В своем материале журналисты напоминают, что США, Великобритания и Канада ввели энергетическое эмбарго в отношении России, однако, требование РФ платить за поставки газа в рублях поможет ей, по мнению авторов, «частично обойти санкции».

По данным консалтинговой компании Rystad Energy, в настоящее время почти все контракты на поставки российского газа заключены в евро или долларах, и, как считают юристы, маловероятно, что Москва сможет изменить существующие документы в одностороннем порядке.

«Контракты заключаются между двумя сторонами, и обычно - в долларах США или евро. Поэтому если одна из сторон в одностороннем порядке скажет: "Нет, вы будете платить в этой валюте", контракта больше не существует», - отметил в беседе с изданием главный экономист Института государственной политики и управления Сиднейского технологического университета Тим Харкорт.

Профессор кафедры права Университета Хьюстона и бизнес-консультанта Сьюзан Сакмар, в свою очередь, говорит, что непонятно, насколько данные требования серьезны, подчеркивая одновременно, что их реализация займет массу времени. Он также обращает внимание, что после заявления Путина цены на природный газ и курс рубля пошли вверх, и президент России, по мнению специалиста, может «удерживать их на высоком уровне», поскольку «это в его интересах».

Руководитель отдела валютных исследований немецкого банковского концерна Commerzbank Ульрих Лейхтман придерживается аналогичной точки зрения: по его словам, решение Путина способно значительно увеличить цену за газ. Он подчеркивает, что это будет зависеть от сумм в рублях, на которые в договорах будут заменены прежние суммы в евро.

Замглавы аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти считает заключение новых контрактов в рублях возможным, но только в случае, если заинтересованные страны будут держать российскую валюту в резервах своих центральных банков или покупать ее на рынке.

Эксперт консалтинговой компании Capital Economics Лайам Пич напомнил, что доминирование доллара США в мировой торговле вызывает недовольство некоторых стран, таких как Россия, Китай и Иран. Однако, уверен специалист, если план РФ сработает, в долгосрочной перспективе американская валюта может потерять часть своего влияния.

Ранее Владимир Путин на совещании с правительством сообщил о своем решении, согласно которому Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, а будет рассчитываться в рублях. При этом он уточнил, что такая мера коснется «недружественных стран». Сразу после заявления российского лидера курс рубля пошел вверх.