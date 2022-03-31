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Путин подписал указ о весеннем призыве в ВС РФ

11:35 31.03.2022
Согласно тексту указа, на военную службу будут призваны 134 500 человек.
Путин подписал указ о весеннем призыве в ВС РФ
© Фото: Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в апреле-июле 2022 года. Согласно тексту указа, служить в Вооруженные силы отправятся 134,5 тысячи человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 134 500 человека», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в рамках весенней призывной кампании, которая стартует в пятницу, 1 апреля, в Вооруженные силы и другие подразумевающие военную службу структуры будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем весной 2021 года.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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