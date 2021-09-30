В Генштабе заявили, что задание на весенний призыв выполнено в полном объеме

Весенний призыв граждан на военную службу завершен в срок и в полном объеме, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Свыше 134 тысяч человек направлено в рамках весеннего призыва этого года в Вооруженные силы, воинские формирования и органы для прохождения военной службы, отметил он.

Бурдинский добавил, что наиболее организованно мероприятия призыва прошли в Татарстане, Карелии, Забайкальском, Краснодарском и Хабаровском краях, Воронежской и Омской областях.

Также он заявил, что весенний призыв проходил в рамках ограничений, связанных с пандемией. Он добавил, что в этом году более 3,5 тысячи призывников не взяли в армию из-за заражения инфекционными заболеваниями.