РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко по итогам заседания Совета министров Союзного государства в Минске.

«Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства», - говорится в заявлении.

Кроме того, планируется гармонизировать использование электронных документов и электронной подписи, предоставление государственных услуг в электронной форме.

Президент РФ Владимир Путин накануне встретился в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств договорились усилить совместную интеграцию, в перспективе не исключается и формирование общего союзного парламента двух стран. Как сообщил по итогам встречи Путин, согласованы 28 совместных программ, которые прежде всего нацелены на унификацию экономического законодательства. В пятницу, 10 сентября, эти программы были одобрены по итогам Совета Министров Союзного государства в Минске.