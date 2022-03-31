Армия Отличившихся в спецоперации по защите Донбасса тульских десантников наградили в Брянске Губернатор Брянской области выразил благодарность военнослужащим за мужество, стойкость и высокий профессионализм при исполнении воинского долга. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Отличившихся в спецоперации по защите Донбасса тульских воинов-десантников наградили в Брянске государственными наградами. Об этом сообщает Минобороны России. «Встреча с вами - это для нас большая честь», - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, обращаясь к военнослужащим. Богомаз выразил благодарность военнослужащим за мужество, стойкость и высокий профессионализм при исполнении воинского долга. «Мы, жители героической Брянской области, помним подвиг солдат Великой Отечественной войны. У нас от наших дедов и прадедов привит ген патриотизма, и мы сегодня вами гордимся», - подчеркнул губернатор Брянской области. Также десантникам были переданы приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России продвинулись еще на шесть километров и форсировали реку Кашлагач во время наступления. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика