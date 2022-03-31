Оперативно-тактическая и беспилотная авиация ВС РФ поразила 52 военных объекта Украины за ночь

Средствами ПВО ВКС РФ за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотников, добавили в МО РФ.

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Российская авиация за ночь поразила 52 военных объекта Украины, в том числе четыре командных пункта, один ЗРК С-300, один «Бук-М1», две РСЗО, один склад боеприпасов и вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в нескольких населенных пунктах.

Говоря об успехах подразделений противовоздушной обороны ВКС РФ за последние сутки, Конашенков рассказал, что средствами ПВО были сбиты 18 украинских беспилотников, среди них был и один ударный БЛА «Байрактар-ТБ2», уничтоженный в районе населенного пункта Безымянное.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов