Груды бетона, обломки строения: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела обрушились несколько верхних этажей.

Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. В тяжелом состоянии он в данный момент находится в больнице, но под завалами могут оставаться еще люди, на месте продолжают работать экстренные службы. По предварительной информации, в результате обстрела погибли два человека.

На видео с места инцидента видно, что практически полностью разрушены три верхних этажа. Обломки строения, камни и бетон, грудами лежат на земле. Спасатели очищают пострадавшие площади, территория оцеплена.

Ранее ВСУ обстреляли Луганск из комплекса «Точка-У». Представительство ЛНР сообщило, что обстрел проводился из населенного пункта Северодонецк в 05:25 часов.