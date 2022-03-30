Груды бетона, обломки строения: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому в Донецке, в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела обрушились несколько верхних этажей.
Из-под завалов достали полуторагодовалого ребенка. В тяжелом состоянии он в данный момент находится в больнице, но под завалами могут оставаться еще люди, на месте продолжают работать экстренные службы. По предварительной информации, в результате обстрела погибли два человека.
На видео с места инцидента видно, что практически полностью разрушены три верхних этажа. Обломки строения, камни и бетон, грудами лежат на земле. Спасатели очищают пострадавшие площади, территория оцеплена.
Ранее ВСУ обстреляли Луганск из комплекса «Точка-У». Представительство ЛНР сообщило, что обстрел проводился из населенного пункта Северодонецк в 05:25 часов.