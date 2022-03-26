Материалы следствия: как украинские националисты пытают беззащитных стариков

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Житель Луганской области Николай Ворошилов рассказал, как проснулся с дулом автомата во рту. Украинские националисты его пытали, украли все ценности и пытались узнать где его сын, чтобы добраться и до него. Об этом мужчина рассказал в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских националистов.

Украинские националисты 8 лет грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Сам Ворошилов отмечает: националисты из украинского батальона «Айдар»* - «хуже фашистов».

Восемь лет назад, в 2014 году, Николая Ворошилова айдаровцы взяли в заложники в нарушение статьи 34 Женевской конвенции.

«И автомат в рот засовывали. Лежу в крови весь, всунул и смеется», - вспоминает мужчина.

Над пенсионером издевались, чтобы забрать деньги и ценные вещи. Неонацисты пытали старика, чтобы тот рассказал, где находится его сын.

«Руку хватает, выкручивает. "Ширяй ему, ширяй ножом". Тут отрезал, пусть признается, тут отрезал, пусть признается», - сетует Ворошилов.

Ранее в рамках спецпроекта #Материалы следствия «Звезда» рассказывала, как сотрудники СБУ под надуманным предлогом арестовывали людей и проводили допросы с применением психологического и физического насилия.

* на территории РФ в отношении «Айдара» возбуждены уголовные дела