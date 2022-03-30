Основатель полка «Азов»* признал наличие националистов на Украине

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Бывший депутат Верховной рады Украины , основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий выступил с заявлением, что многие его бойцы являются националистами. Он отметил, что на Украине национальным героем признан Степан Бандера, вместе с тем указав на «патриотичность» боевиков организации. Обо всем этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Ранее советник главы Чечни, депутат Государственной Думы Адам Делимханов сообщил о планах по борьбе с националистическим вооруженным формированием «Азов»* в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, люди, которые вовлечены в данные подразделения, встали «не на правильный путь».

Говоря о нынешней ситуации в Мариуполе, Делимханов добавил, что националисты продолжают расстреливать мирных жителей и «им без разницы, куда бомбить».

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.