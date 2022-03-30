В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Основатель полка «Азов»* признал наличие националистов на Украине

Марина Крижановская
07:08 30.03.2022
Билецкий добавил, что на Украине национальным героем признан Степан Бандера.
Основатель полка «Азов»* признал наличие националистов на Украине
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший депутат Верховной рады Украины , основатель полка «Азов»* Андрей Билецкий выступил с заявлением, что многие его бойцы являются националистами. Он отметил, что на Украине национальным героем признан Степан Бандера, вместе с тем указав на «патриотичность» боевиков организации. Обо всем этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Ранее советник главы Чечни, депутат Государственной Думы Адам Делимханов сообщил о планах по борьбе с националистическим вооруженным формированием «Азов»* в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, люди, которые вовлечены в данные подразделения, встали «не на правильный путь».

Говоря о нынешней ситуации в Мариуполе, Делимханов добавил, что националисты продолжают расстреливать мирных жителей и «им без разницы, куда бомбить».

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:10 Армия
Видео
Взор «Орлана»: как российские БпЛА ведут боевое дежурство на Украине
05:58 В стране и мире
СМИ: российские экономисты предложили создать новую платежную единицу
05:10 Армия
Видео
Маневры на сверхмалой высоте: как работают боевые вертолеты Ми-28 в спецоперации на Украине
03:10 В стране и мире
СМИ: в России могут проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум на размер инфляции
01:32 В стране и мире
Reuters: прокачка газа по трубопроводу «Ямал - Европа» остановлена
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.