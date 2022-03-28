«Им без разницы, куда бомбить»: Делимханов о борьбе с «Азовом»* в спецоперации на Украине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Советник главы Чеченской Республики, депутат Государственной Думы Адам Делимханов рассказал о планах по борьбе с националистическим батальоном «Азов»* в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, люди, которые вовлечены в данные подразделения, встали «не на правильный путь».

«С ними мы будем разговаривать, им мы будем давать возможность, но очень сильно будем смотреть на реальность, на их искренность в том, что они ошиблись. И в этом смысле у нас есть целая система - люди, которые над этим работают», - отметил Делимханов в рамках пресс-тура по Донбассу.

Кроме того, советник чеченского главы рассказал о текущей обстановке в Мариуполе. На данный момент город находится под контролем за исключением некоторых локальных точек. Делимханов добавил, что ВСУ обстреливают Мариуполь минометами и «Градами».

«Им без разницы, это наши позиции, это война. Они расстреливают мирных жителей. С этого «Азовсталя» и завода Ильича оборудованы все восемь лет вот эти европейские сатанистские организации. И там настолько подготовили инструкторов», - сказал политик, отвечая на вопросы «Звезды».

Как утверждает советник главы Чечни, боевики сами не понимают, какие преступления совершают против мирного населения. Делимханов подчеркнул, что чеченские бойцы проводят зачистку, и у националистов нет сил противостоять им.

«Мы спасаем людей, а не уничтожаем. Они уничтожают, им без разницы, куда бомбить, что делать. Поднимают «Байрактары», прямо город бомбят они», - резюмировал советник.

Ранее российские летчики рассказали подробности одного их боевых вылетов в ходе спецоперации по защите Донбасса. Командир ударного вертолета Ми-24 может говорить о нем часами. Более 400 боевых вылетов в Чечне, Сирии, Африке, а теперь - и на Украине.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.