В результате удара ВСУ по жилому дому в Донецке разрушены три верхних этажа

Удар был нанесен в начале семи часов утра по многоэтажному жилому дому в микрорайоне Текстильщик.

© Видео: Подслушано в ДНР. Перекличка, Вконтакте © Фото: Подслушано в ДНР. Перекличка, Вконтакте

Украинские военные нанесли удар по жилому дому в Донецке. Сообщается, что объектом нападения стал многоэтажный жилой дом в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела предположительно три верхних этажа здания разрушены. Информация о пострадавших в результате данной атаки пока не поступала.

На видео одного из очевидцев показана степень нанесенного инфраструктуре ущерба. Удар нанесен в начале семи часов утра. Пользователь показал вид школы, а затем разрушенного, еще дымящегося дома. Окна в квартире очевидца остались целыми.

Немногим ранее ВСУ обстреляли Луганск ракетой тактического комплекса «Точка-У». Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и в переговорном процессе (СЦКК) сообщило, что обстрел проводился из населенного пункта Северодонецк в 05:25 часов.