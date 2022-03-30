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Инфекционист рассказал, когда в России могут вернуть ковидные ограничения

Виталий Музыка
05:28 30.03.2022
Главным фактором для принятия решений о снятии ограничений является количество свободных коек для больных COVID-19.
Инфекционист рассказал, когда в России могут вернуть ковидные ограничения
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Эпидемиологическая ситуация в России позитивна, но она может ухудшится с наступлением нового сезона ОРВИ - осенью-зимой. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

«Начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ и на… прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог», - цитирует слова Вознесенского РИА Новости.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране на сегодняшний день очень позитивная, тем не менее с наступлением следующего сезона ОРВИ могут быть введены ограничительные мероприятия заново.

Также инфекционист отметил, что ограничения в регионах не снимаются просто так и главным показателем для принятия подобных решений является количество свободных коек для больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что по итогам 10-й недели 2022 года в России показатель заболеваемости COVID-19 составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на 41,4% ниже, чем на прошлой неделе.

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