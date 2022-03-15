В Роспотребнадзоре заявили о снижении показателя заболеваемости COVID-19 за неделю на 41,4%

По итогам 10 недели 2022 года в России показатель заболеваемости COVID-19 составил 246,20 на 100 тысяч населения, что на 41,4 % ниже чем на прошлой неделе. Об этом сообщила на селекторном совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в Российской Федерации зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19 по итогам 10 недели текущего года.

«В структуре заболеваемости 8,2 % случаев приходится на 3 субъекта (г. Москва – 2,7%, г. Санкт-Петербург – 4,5% и Московская область – 1,0%), 91,8% соответственно приходятся на остальные субъекты страны», - говорится в сообщении.

Анна попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает по аналогии с ОРВИ или бессимптомно. Она также добавила, что снижение заболеваемости вирусом наблюдается во всех возрастных группах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене масочного режима в столице. Такое решение главой города было принято в связи со стабильным улучшением ситуации с COVID-19 в Москве.