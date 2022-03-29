Пентагон в новой стратегии национальной обороны назвал РФ «острой угрозой»

В Минобороны США описали Россию как «острую угрозу» в стратегии нацбезопасности на 2022 год.

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Американское военное ведомство в последней стратегии национальной безопасности, составленной на 2022 год, охарактеризовало РФ как страну, представляющую «острую угрозу». Такие заявления содержатся в материале, распространенном накануне Пентагоном.

«Мы продолжим взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и партнерами для укрепления мощного сдерживания перед лицом "российской агрессии"», - обозначается тексте.

Кроме того, в пояснении к документу выражается отношение США к другим «опасным» государствам мира. Так, Китая упоминается в качестве «постоянного стратегического соперника» Соединенных Штатов, для сдерживания которого оборонное министерство страны будет принимать безотлагательные меры.

Также, по заявлению Пентагона, США стабильно способны справляться с рядом иных «угроз». В число таких подконтрольных угроз входят Северная Корея, Иран, а также экстремистские организации.

Ранее стало известно, что министерство обороны США передало Конгрессу обновленную стратегию национальной безопасности на 2022 год. О передаче секретного документа сообщили в пресс-службе Пентагона.