В Пентагоне заявили о выводе из Черного моря кораблей ВМС из-за ситуации на Украине
Дата возвращения американских кораблей в Черное море не определена, заявил представитель Пентагона.
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Американские корабли военно-морских сил были выведены из Черного моря в связи с проводимой на Украине российской спецоперацией и решение о их возвращении еще не принято. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.
«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым. Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», - сказал Кирби.
Он добавил, что ему нечего сказать относительно того, когда военные корабли США вернутся в Черное море.
Ранее сообщалось, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия была охарактеризована как страна, представляющая «острую угрозу».