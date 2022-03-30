Минобороны РФ: на Украину доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов

Как сообщает Минобороны РФ, начиная со 2 марта на Украине также проведены 703 гуманитарные акции.

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Минобороны РФ сообщило, что начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 6 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 703 гуманитарные акции.

Как сообщает представитель Минобороны РФ, за истекшие сутки проведено 19 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 443 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарственных препаратов.

«30 марта 2022 года проводятся 14 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 308 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», - рассказал представитель российского военного ведомства.

Ранее «Звезда» рассказала как российские военные доставляют гуманитарную помощь жителям Харьковской области. В условиях, когда полки магазинов пустуют, жители поселений региона могут рассчитывать только на гуманитарную помощь.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.