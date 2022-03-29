Нужно все: как российские военные доставляют гумпомощь жителям Харьковской области

В условиях, когда полки магазинов пустуют, жители поселений Харьковской области могут рассчитывать только на гуманитарную помощь.

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Лидию Тихоновну на площадь у старого кинотеатра на инвалидной коляске привозит внук. О том, что сегодня российские военнослужащие привезут в Великий Бурлук гуманитарную помощь, узнали не сразу. Заранее сообщать о прибытии грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости просто некому. Местные власти и населенного пункта выехали.

Однако сарафанное радио и звонки всем родственникам, друзьям и соседям справляются с задачей оповещения неплохо. Жители Великого Бурлука, постепенно собирающиеся на площади, говорят - привозите, что можете, нужно все.

Магазины населенного пункта сейчас пустуют. Продукты и бытовую химию брать совершенно неоткуда. В одном из крупнейших магазинов небольшого населенного пункта три зала, но на полках ничего нет. Раньше это место работало с половины восьмого до 10 вечера, а теперь закрывается в полдень. Привозят сюда только шестьсот булок хлеба - больше никакого ассортимента не представлено.

Местные лавочники принимают только наличные. А они тоже в тотальном дефиците. Банкоматы выпотрошены до последней гривны еще три недели назад. Люди спасаются домашними заготовками на зиму, но, и те на исходе. Кроме того, население беспокоят периодические проблемы с электричеством.

В еще одном населенном пункте, селе Ольховатка в Купянском районе Харьковской области люди берут не только гуманитарку, но даже картонные коробки от нее. По их словам, материал пойдет на растопку.

Следующие гуманитарные конвои будут направлены в Харьковскую область в скорейшем времени. Доставлять собираются не только продукты, но и лекарства, подгузники, а также детское питание. Сейчас даже с хозяйственным мылом тотальный дефицит, но люди уверены: помощь придет и все наладится.