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В МО РФ рассказали о приказе боевикам из Киева оборудовать в квартирах гражданских огневые точки

21:37 30.03.2022
Как сообщает Минобороны РФ, украинским боевикам дан приказ расстреливать хозяев используемых квартир на месте в случае малейшего недовольства.
В МО РФ рассказали о приказе боевикам из Киева оборудовать в квартирах гражданских огневые точки
© Фото: Maca Vojtech Darvik CTK Globallookpress
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Украинские националисты продолжают применять испытанную тактику размещения тяжелой военной техники в жилых кварталах. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщает военное ведомство, украинские боевики руководствуются прямым приказом из Киева - использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев – расстреливать их на месте.

Ранее в министерстве обороны России заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины. Согласно официальному представителю МО РФ, киевский режим рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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