В МО РФ заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины

Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что киевский режим рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса.

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В Минобороны России заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1 767 танков и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.

Также, по его словам, были уничтожены 186 установок РСЗО, 741 орудие полевой артиллерии и миномет и 1 657 единиц специальной военной автотехники Украины.

Также в Минобороны России заявили, что киевский режим рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов