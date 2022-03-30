В МО РФ заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины
Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что киевский режим рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
В Минобороны России заявили об уничтожении 1 767 танков и других боевых бронированных машин Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1 767 танков и других боевых бронированных машин», - заметил Конашенков.
Также, по его словам, были уничтожены 186 установок РСЗО, 741 орудие полевой артиллерии и миномет и 1 657 единиц специальной военной автотехники Украины.
Также в Минобороны России заявили, что киевский режим рассматривал использование биологического оружия против России и Донбасса.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов