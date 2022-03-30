В МИД КНР назвали кризис на Украине «взрывом противоречий» в сфере евробезопасности

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Кризис на Украине стал «взрывом долго копившихся противоречий» в сфере европейской безопасности. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Украинский вопрос имеет сложную историю и происхождение, он является не только взрывом многолетних противоречий в сфере безопасности в Европе, но и результатом менталитета холодной войны и группового противостояния. В сложившейся ситуации мы поддерживаем Россию и Украину в продолжении мирных переговоров, несмотря на трудности, поддерживаем положительные результаты, достигнутые на данный момент в переговорах, поддерживаем скорейшее урегулирование ситуации и ​​поддерживаем усилия, предпринятые Россией», - говорится в сообщении на сайте китайского МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что попытки США оказать давление на Россию и КНР не увенчаются успехом. Об этом он сообщил, комментируя документ Пентагона по актуальной стратегии национальной безопасности, в котором Россия названа «острой угрозой», а Китай - «постоянным соперником».