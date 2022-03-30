«Стены задрожали, полетели стекла»: репортер «Звезды» раскрыл подробности попадания под обстрел в ЛНР

Как только съемочная команда вошла в храм, по словам Гвоздева, раздался оглушительный взрыв.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев раскрыл подробности попадания съемочной группы под обстрел в окрестностях города Рубежное в Луганской Народной Республике.

«Когда мы только въехали в Варваровку, услышали какой-то хлопок. Не сразу поняли что произошло, но увидели столб пыли», - рассказывает Гвоздев.

Как рассказывает репортер, как только съемочная группа подошла ближе к месту случившегося, местные жители устремились в сторону храма.

«Как только мы вошли в храм, раздался оглушительный взрыв, стены задрожали, полетели стекла, одного из прихожан этими стеклами посекло», - раскрыл подробности обстрела корреспондент.

По словам репортера, обстрел продолжался в течении часа. По самому храму произошло не менее шести ударов. После наступившего затишья, съемочная команда направилась в сторону оставленных транспортных средств.

Ранее Валентин Гвоздев рассказал, что прозвучало шесть выстрелов, растянутые по времени на час. Как сообщает корреспондент, какие-то снаряды прилетали «где-то в районе храма, где-то на территорию, иногда в само здание».