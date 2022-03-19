Лавров: в 2014 Керри предлагал провести второй референдум в Крыму для верификации «западных товарищей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году бывший государственный секретарь США Джон Керри предлагал провести второй референдум в Крыму, чтобы его верифицировали «западные товарищи». Лавров отметил, что, по словам Керри, Россия провела голосование честно, но в ускоренном темпе.

«Понимаете, речь идет не о существе вопроса, а существо всем было понятно, а о том, чтобы какую-то красивую внешнюю картинку создать и потом сообщить: да, вот они проголосовали, а верифицировали это голосование мы, западные товарищи, - вот о чем идет речь здесь», - цитирует ТАСС слова Лаврова с открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Ранее глава МИД РФ заявил, что требования Российской Федерации на переговорах с украинской стороной по урегулированию кризиса - абсолютно минимальны. Как утверждает Лавров, Москва рассчитывает, что специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет подписан нейтральный статус Украины.