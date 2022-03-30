Путин проинформировал Драги о ходе российско-украинских переговоров

В ходе разговора была также затронута тема перехода на рубли в расчетах за поставки российского газа.

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Президент России Владимир Путин по просьбе председателя Совета министров Италии Марио Драги проинформировал по телефону о ходе переговоров РФ и Украины. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», - говорится в заявлении.

Ранее президент России провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе беседы лидеры стран обсудили вопрос безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, в особенности из украинского Мариуполя.