Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине
Согласно заявлению, вопрос эвакуации касался прежде всего города Мариуполь.
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Президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе телефонного разговора была затронута тема обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений на Украине. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены также вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя», - говорится в заявлении.
Ранее президент России провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран обсудили российско-украинские переговоры в Стамбуле.