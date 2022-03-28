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СК РФ будет фиксировать и расследовать факты обстрелов ВСУ мирных жителей ДНР

Игнат Далакян
17:05 28.03.2022
Согласно заявлению СК РФ, 41 мирный житель, в том числе пятеро детей, получили ранения разной степени тяжести в результате обстрелов с украинской стороны.
СК РФ будет фиксировать и расследовать факты обстрелов ВСУ мирных жителей ДНР
© Фото: Народная милиция ДНР
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям фиксировать и расследовать факты ранений мирных жителей ДНР в результате обстрелов со стороны ВС Украины.

Согласно заявлению ведомства, по информации заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Александровича Басурина, Вооруженными силами Украины проводятся интенсивные обстрелы населенных пунктов, повреждения наносятся жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

«За последние сутки украинские подразделения выпустили более 100 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии и минометов, в результате чего 41 мирный житель, в том числе пятеро детей, получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Главой СК России поручено провести комплекс необходимых следственных действий для установления и привлечения к уголовной ответственности конкретных лиц ВСУ и нацбатальонов.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту о разработке биологического оружия на Украине. По словам Бастрыкина, на Западе сейчас отрицают существование биолабораторий, однако до этого представители США утверждали обратное, говоря о наличии биологических исследовательских объектов на Украине.

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