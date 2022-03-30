В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уловка киевского режима: как украинские националисты хранят оружие в синагоге в Умани

Евгений Неумоин
18:32 30.03.2022
Минобороны РФ опубликовало фотографии, полученные от еврейской общины в городе Умань Черкасской области. На них видно, как украинские боевики устроили перевалочную базу для националистов и оружия на территорию местной синагоги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Население небольшого города Умань в Черкасской области каждую осенью резко возрастает. Десятки тысяч паломников со всего мира наводняют его, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана - еврейский Новый год на месте захоронения основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. Его последователи строят свои отношения с Богом через радость, танцы и песнопения и считают своей святой обязанностью хотя бы раз в жизни посетить этот маленький украинский городок.

Именно Умань президент Украины Владимир Зеленский сделал одним из центральных пунктов, когда 20 марта выступал перед парламента Израиля, в надежде убедить Кнессет оказать Украине военную и финансовую помощь.

«Российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Вы знаете, что это за земля. Там похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. Там старое киевское кладбище, там еврейское кладбище. В первый же день российские ракеты ударили по нашему городу Умань – месту, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества на могилу цадика Нахмана», - сказал украинский президент.

Выступление Зеленского вызвало в Кнессете возмущение. Сравнение с Холокостом сочли оскорбительным. То, что мемориал Бабий Яр не пострадал - уже знали. Об этом сообщили израильские журналисты, работающие в Киеве. А о том, что на самом деле происходит в Умани, рассказали сегодня в российском Минобороны.

«В ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны представили доказательства - снимки, полученные от одного из членов еврейской общины Умани и сделанные на следующий день после выступления Зеленского перед Кнессетом. Фотографии новой синагоги города, которая находится по соседству с главной хасидской святыней - синагогой цадика Нахмана.

Эти снимки подтверждают - синагога в Умани используются и как оружейный склад, и как инструмент провокации. Чтобы в случае, если объект попадет под огонь, спровоцировать конфликт с еврейскими общинами и международный скандал.

«Это можно смело назвать провокационными действиями, но я бы выделил так,  использование с украинской стороны еврейской тематики в разных аспектах, в военной части, в части пропаганды, когда сравнивал ситуацию с Холокостом, в принципе использование еврейской тематики неприемлемо и оскорбительно», - отметил директор программ московской Хоральной синагоги Александр Каргин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
Видео
«Нас спасли толстые стены»: репортер «Звезды» рассказал о попадании под обстрел в ЛНР
18:06 Армия
Видео
В МО РФ заявили о связи разработки биооружия США на Украине с Хантером Байденом
16:25 В стране и мире
Видео
Владимир Мединский подтвердил неизменность позиции РФ по Крыму и Донбассу
14:48 В стране и мире
Видео
Корабль «Союз МС-19» с двумя космонавтами РФ и американским астронавтом приземлился в Казахстане
17:56 Армия
Видео
ВС РФ прорвали укрепленную оборону противника и форсировали реку Шайтанку
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.