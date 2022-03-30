Уловка киевского режима: как украинские националисты хранят оружие в синагоге в Умани

Минобороны РФ опубликовало фотографии, полученные от еврейской общины в городе Умань Черкасской области. На них видно, как украинские боевики устроили перевалочную базу для националистов и оружия на территорию местной синагоги.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Население небольшого города Умань в Черкасской области каждую осенью резко возрастает. Десятки тысяч паломников со всего мира наводняют его, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана - еврейский Новый год на месте захоронения основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана. Его последователи строят свои отношения с Богом через радость, танцы и песнопения и считают своей святой обязанностью хотя бы раз в жизни посетить этот маленький украинский городок.

Именно Умань президент Украины Владимир Зеленский сделал одним из центральных пунктов, когда 20 марта выступал перед парламента Израиля, в надежде убедить Кнессет оказать Украине военную и финансовую помощь.

«Российские ракеты ударили по Киеву, по Бабьему Яру. Вы знаете, что это за земля. Там похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста. Там старое киевское кладбище, там еврейское кладбище. В первый же день российские ракеты ударили по нашему городу Умань – месту, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества на могилу цадика Нахмана», - сказал украинский президент.

Выступление Зеленского вызвало в Кнессете возмущение. Сравнение с Холокостом сочли оскорбительным. То, что мемориал Бабий Яр не пострадал - уже знали. Об этом сообщили израильские журналисты, работающие в Киеве. А о том, что на самом деле происходит в Умани, рассказали сегодня в российском Минобороны.

«В ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, - по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны представили доказательства - снимки, полученные от одного из членов еврейской общины Умани и сделанные на следующий день после выступления Зеленского перед Кнессетом. Фотографии новой синагоги города, которая находится по соседству с главной хасидской святыней - синагогой цадика Нахмана.

Эти снимки подтверждают - синагога в Умани используются и как оружейный склад, и как инструмент провокации. Чтобы в случае, если объект попадет под огонь, спровоцировать конфликт с еврейскими общинами и международный скандал.

«Это можно смело назвать провокационными действиями, но я бы выделил так, использование с украинской стороны еврейской тематики в разных аспектах, в военной части, в части пропаганды, когда сравнивал ситуацию с Холокостом, в принципе использование еврейской тематики неприемлемо и оскорбительно», - отметил директор программ московской Хоральной синагоги Александр Каргин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов