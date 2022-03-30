Армия В МО РФ заявили о серьезных потерях украинских националистов на Северодонецком направлении За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Украинские националисты несут серьезные потери на Северодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», - сказал он. Конашенков добавил, что на Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Генерал-майор отметил, что ВС РФ при наступлении прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к Великой Новоселке. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика