В МО РФ заявили о серьезных потерях украинских националистов на Северодонецком направлении
Украинские националисты несут серьезные потери на Северодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы. За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», - сказал он.
Конашенков добавил, что на Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск.
Генерал-майор отметил, что ВС РФ при наступлении прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к Великой Новоселке.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов