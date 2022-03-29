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Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
18:35 29.03.2022
Агитационные снаряды предназначены украинским радикалам, засевшим в Попасной. Сейчас они вершат самосуд над своими же сослуживцами, которые не совершали военных преступлений и готовы выполнить требования бойцов ЛНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Силы ЛНР приступили к зачистке позиций ВСУ в городе Попасная. Сопротивление противника там практически сломлено, однако отдельно засевшие отряды националистов все еще представляют угрозу для мирных жителей. Отпор с ювелирной точностью дает артиллерия. Но бьет уже больше не на поражение. Как выяснил Валентин Гвоздев, из «Гвоздик» летят послания для тех украинских военных, кто решит остаться в живых.

Оглушительный выстрел 122-миллиметровой самоходной гаубицы с цветочным названием «Гвоздика» разрывает тишину над позициями Народной милиции ЛНР. Снаряды не боевые, но и холостыми их не назовешь.

«Эти выстрелы не для нанесения ущерба или разрушений. Стреляют специальными агитационными снарядами, внутри - полторы тысячи листовок с призывом сложить оружие, а также с гарантиями безопасности для тех, кто примет правильное решение», - прокомментировал корреспондент.

Еще вчера расчеты этих боевых машин вели прицельный огонь по позициям ВСУ. Сегодня противник уже не в состоянии оказывать сопротивление. В ЛНР приняли решение дать последний шанс украинским военным вернуться домой.

«В соответствии с международными договорами, а также общими принципами гуманности даже нашему противнику наши Вооруженные силы дают последнюю возможность целыми и невредимыми вернуться обратно», - заметил военнослужащий ЛНР Федор Сергеев.

Призыв направлен радикалам, засевшим в Попасной. Сейчас они вершат самосуд над своими же сослуживцами, которые не совершали военных преступлений и готовы выполнить требования бойцов ЛНР.

Агитснаряды вместе с боевыми. В любой момент артиллеристы готовы нанести реальный удар по указанным командованием координатам.

Судя по количеству стреляных гильз и опустошенных ящиков для боеприпасов, интенсивность обстрелов украинских позиций весьма высокая. Однако именно сейчас артиллерия работает с хирургической точностью. Отсюда ведут стрельбу в сторону Попасной, сейчас в городе началась зачистка. Самоходные 122-миллиметровые гаубицы «Гвоздика» работают только по открытым целям, при условии отсутствия угрозы мирным жителям.

Взятие Попасной - вопрос ближайшего времени, однако Народная милиция не оставляет надежды на благоразумие командиров ВСУ. Задача истребления противника перед ними не стоит. Теперь слово за украинскими военными.

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