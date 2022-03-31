«Нанесли огневое поражение»: отличившийся в ходе спецоперации военнослужащий ВС РФ рассказал, как удалось остановить противника

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Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко наградил орденами Мужества и медалями «За отвагу» военнослужащих, проявивших себя в ходе спецоперации на Украине.

Один из отличившихся бойцов командир подразделения капитан Павел рассказал о своем участии в боевых действиях. По его словам, задача, которую они выполняли - блокирование определенного участка дороги, чтобы противник не мог пройти по нему.

«Ближе к ночи появился противник, мы нанесли огневое поражение. Мы остановили его. Были танки, была пехота. Пришлось отрабатывать по полной вплоть до более контактного боя. Главная задача - выполнить приказ. Параллельно налаживаем быт, общаемся с местным населением, помогаем населению, которое осталось, которое не смогло уехать. Рядом живут шесть человек, беременная женщина, мать с ребенком, двое пожилых. У них особо и продуктов нет, сами даем», - сказал Павел.

Командующий войсками ВВО поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость и профессионализм, послужившие залогом успешного выполнения подразделениями поставленных боевых задач.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов