Армия Ни шанса противнику: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать самоотверженность и находчивость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Сержант Давид Асаев, заместитель командира гаубичного артиллерийского взвода В районе одного из населенных пунктов противник предпринял попытку атаки позиций российских подразделений. Российские военнослужащие приняли неравный бой с врагом. Наступление противника поддерживалось массированными минометными ударами. После очередного вражеского залпа орудие заместителя командира гаубичного артиллерийского взвода сержанта Асаева было повреждено. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Давид, дав команду личному составу расчета укрыться от выстрелов, лично проверил поврежденное орудие на исправность, оперативно восстановил его работоспособность, произвел разведку местности и вскрыл огневые позиции националистов. Не теряя времени, сержант Асаев произвел необходимые расчеты и силами экипажа прямой наводкой уничтожил двумя точными выстрелами два минометных расчета, лишив наступающего врага огневой поддержки. Также им были ликвидированы до 18 националистов. Благодаря профессиональным действиям сержанта Асаева российским подразделениям удалось отразить атаку противника, нанести ему значительный урон и создать благоприятные условия для контрудара по врагу. © Минобороны России Старший прапорщик Андрей Путилин, начальник аппаратной взвода связи Старший прапорщик Андрей Путилин в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Позиции батальонно-тактической группы, которую Андрей обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, которая обеспечивала связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, прапорщик Путилин, невзирая на атаки противника, лично устранил все повреждения и заново настроил станцию, в результате чего была связь была восстановлена. Как только удалось восстановить связь, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению семи единиц их военной техники и более 100 человек живой силы противника. Самоотверженные действия прапорщика Андрея Путилина на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки. Также благодаря отваге военнослужащего удалось лишить наступающего противника атакующего потенциала, что открыло путь последующему контрнаступлению наших войск. © Минобороны России Рядовой Андрей Хасанов, командир отделения Рядовой Андрей Хасанов с первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял задачи инженерной разведки маршрутов продвижения российских батальонно-тактических групп. Отделению рядового Хасанова была поставлена задача по разведке разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны российских войск. В ходе маршрута подразделение обнаружило диверсионную группу украинских националистов, готовящую провокацию в отношении наших войск. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой. В ходе завязавшегося боя рядовой Хасанов скрытно пробрался в тыл противника, бросившего основные силы на отражение атаки отделения, и, используя имеющиеся для проделывания проходов в заграждения взрывчатые вещества, заминировал вражескую бронетехнику, после чего дистанционно взорвал ее. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены бежать с поля боя. Всего в ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 националистов. Устранив противника, военные инженеры продолжили проделывать проходы в искусственно оборудованных заграждениях врага для беспрепятственного продвижения российских батальонно-тактических групп. В результате проявленных рядовым Хасановым самоотверженности, мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие своевременно прибыть колонне в заданный район, избежав потерь. © Минобороны России Капитан Юрий Овсянников, командир танковой роты Танковая рота под командованием капитана Юрия Овсянникова выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Используя имеющийся опыт, Юрий Овсянников, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, принял решение сходу вклиниться в боевые порядки националистов. Экипажи танковой роты капитана Овсянникова, с ходу прорвав рубеж обороны противника, уничтожили около 10 боевых машин пехоты, пять танков, три крупнокалиберных пулемета противника и около 30 националистов. Развивая успех наступления, рота вышла к окраине населенного пункта и, оказавшись в тылу противника, заняв выгодную высоту, массированным огнем нанесла сокрушительный удар по силам врага. Находясь под плотным огнем российских танкистов, остатки националистов, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступили. В результате решительных действий капитана Юрия Овсянникова и умелого руководства подчиненным личным составом российским войскам удалось разгромить превосходящие силы противника, а также освободить населенный пункт от украинских националистов. Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика