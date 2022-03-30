Путин запретил госорганам РФ с 2025 года использовать иностранное ПО на критической инфраструктуре

В соответствии с документом, прекратить работу на зарубежном ПО необходимо с 1 января 2025 года, а закупку без согласования с уполномоченным органом - с 31 марта 2022 года.

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Президент России Владимир Путин своим новым указом запретил российским госорганам и госзаказчикам использовать иностранное программное обеспечение на критической инфрастуктуре.

В соответствии с текстом документа, прекратить работу на зарубежном ПО предприятия обязаны с 1 января 2025 года. При этом процесс его закупки необходимо закончить гораздо раньше - с 31 марта 2022 года. Приобретение станет невозможным без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти.

«Постановляю установить, что с 31 марта 2022 года заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием) не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», - говорится в документе.

Под критической инфраструктурой понимаются информационные системы и телекоммуникации, критически важные для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества.

Ранее Сбербанк рекомендовал пользователям не обновлять ПО из-за риска заражения. Организация сообщила об участившихся случаях внедрения провокационного контента и вредоносного кода.