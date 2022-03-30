Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

В соответствии с законом, на управляющих самокатами лиц должно будет распространиться применение общих правил дорожного движения, в том числе наказания за их нарушение.

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Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Решение было вынесено на основании скоростей, которых они могут достигать.

В соответствии с законодательством РФ, признание электросамокатов ТС влечет за собой необходимость соблюдения управляющими ими лицами общих правил дорожного движения, в том числе соответствующие наказания в случае их нарушений.

Ранее в ФСО предлагали запретить ездить на велосипедах и самокатах по Красной площади. По мнению ведомства, это необходимо для повышения безопасности посетителей Кремля и прилегающих к нему территорий.