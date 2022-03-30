В ДНР сообщили об осаде боевиками «Азова»* роддома в Мариуполе

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Члены украинского батальона «Азов»* регулярно обстреливают роддом №2 в Мариуполе. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Таким образом украинские националисты пытаются сорвать эвакуацию медперсонала и пациентов, а также перекрыть поставки медикаментов.

«Ситуация критическая, медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах. Одному из них уже месяц, но он ни разу не видел солнечного света», - говорится в сообщении в Telegram-канале НМ ДНР.

Ранее стало известно, что 11 мирных жителей Мариуполя пострадали в результате обстрелов ВСУ. Среди раненых один ребенок. Об этом сообщили в представительстве ДНР. Около 700 человек за сутки эвакуированы в село Безыменное. Окраины города полностью находятся под контролем Народной милиции республики.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.