Путин поручил повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

Приводится информация, что максимальный размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных субъектов РФ.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшего 23 марта совещания с членами правительства РФ. Среди шести поручений обозначено и требование о внесении изменений в условия льготной ипотечной программы. Ответственным по данному вопросу назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Сообщается, что правительство России должно внести с 1 апреля этого года изменения «в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года» по процентным ставкам. Таким образом, процентная ставка по кредитам на ипотеку при покупке жилья на первичном рынке составит не более 12% годовых на весь срок кредита.

Также отмечается, что «максимальный размер кредита не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных субъектов Российской Федерации».

В пункте «б» данного поручения отмечена важность сохранения «действующих условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы "Дальневосточная ипотека" и программы предоставления жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)».

Дополнительно в пункте «в» обозначена необходимость выделения до 15 мая этого года дополнительных средств из федерального бюджета на автомобильные дороги - регионального, межмуниципального и местного значения.

«Выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ», - опубликована информация на сайте президента России.

Немногим ранее сообщалось, что молодые IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку. Участниками льготной программы могут стать специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах.