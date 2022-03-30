Корабль «Союз МС-19» с двумя космонавтами РФ и американским астронавтом приземлился в Казахстане

После того как местоположение аппарата установят, на место приземления прибудут врачи и технические специалисты.

© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-19» благополучно приземлился в Казахстане. На его борту находятся российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. После того как местоположение аппарата установят, на место приземления прибудут врачи и технические специалисты, которые окажут необходимую помощь членам экипажа.

«Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-19" вернулся на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем совершил посадку в казахстанской степи», - говорится в сообщении на странице Роскосмоса в сети «ВКонтакте».

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 10.19 по московскому времени. После этого аппарат находился в режиме автономного полета.