Корабль «Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС

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От Международной космической станции (МКС) отстыковался корабль «Союз МС-19». На его борту находятся российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров, а также астронавт NASA Марк Вандер Хай. Команда на расстыковку была дана в 10.19 по московскому времени.

«Центр управления полетами разрешил начать расстыковку, и Антон Шкаплеров дал команду на открытие крюков "Союза" (те единственные механические устройства, которые удерживают корабль на станции). Механизм открытия крюков работает 1,5 минуты. Далее срабатывают пружинные толкатели, которые мягко отталкивают корабль от МКС и сообщают ему скорость на разлет 0,15 м/с», - сообщается на странице «ВКонтакте» корпорации «Роскосмос».

На данный момент корабль находится в автономном полете. Его посадка запланирована на 14.28 по московскому времени.

Ранее, 18 марта, к Международной космической станции в ручном режиме пристыковался корабль «Союз МС-21». В составе экипажа находятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.