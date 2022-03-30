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В Саянах подразделения горных спасателей отработали поиски пострадавшего в лавине

Надежда Котормус
14:04 30.03.2022
Протяженность гонки первого этапа - 25 километров, но вместе с тем испытать горные подразделения на прочность в суровых условиях должны шесть специальных задач - от стрельбы и скоростного спуска со скалы до подъема пострадавшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывала на соревнованиях горных подразделений спасателей в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Вот начало гонки - массовый старт. Но уже через несколько сотен метров участникам придется сбросить лыжи, чтобы немедленно приступить к выполнению первой специальной задачи - поиску пострадавшего в лавине.

Под толщей снега в роли пострадавшего - рюкзак. Но счет все равно идет на секунды, ведь в реальных условиях на кону будет человеческая жизнь.

Этот конкурс юбилейный. В живописном национальном парке «Ергаки» в предгорье Саян горные подразделения состязаются уже пятый год подряд. В этом году маршрут организаторы решили изменить, чем усложнили командам и без того непростую задачу.

«Изменили маршрут движения команд, некоторые команды столкнулись с трудностями: сбились с маршрута, потеряли на этом время, но все с этим справляются», - рассказывает судья соревнований Иван Иванов.

Протяженность маршрута только на первом этапе - 25 километров, но изнуряющая гонка - это еще не все. Испытать горные подразделения на прочность в суровых условиях должны шесть специальных задач - от стрельбы и скоростного спуска со скалы до подъема пострадавшего.

Но, несмотря на то что условно-раненого весом 80 килограммов поднимают вдоль практически отвесного склона, главное условие победы здесь, по словам судей, отнюдь не сила и выносливость, а слаженная работа команды. Это единственная специальная задача, где роль пострадавшего выполняет именно человек - участник команды. Поэтому заботятся здесь не только о грамотной сборке так называемой волокуши, но и об утеплении человека, ведь в неподвижном состоянии ему предстоит преодолеть два километра.

Финишную черту один из участников так и преодолевает - лежа на так называемой волокуше, но это еще не конец испытаний. После участникам предстоит разбить палатки, чтобы провести ночь под открытым небом и приступить к новому соревновательному дню. Бороться за Кубок Вооруженных сил Российской Федерации и право представлять Россию на международном этапе восемь команд будут в течение двух дней.

Ранее корреспондент «Звезды» показала, к чему привел пролет ударного Ми-28 прямо над головами журналистов. Так, на одном из полевых аэродромов отработаны виражи и маневрирование на сверхмалой высоте. Боевой Ми-28 проходит так низко, насколько это возможно, - таким образом уменьшается риск быть обнаруженными и захваченными как цель.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

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