Армия Армия Армия

Сбивает с ног: к чему привел пролет ударного Ми-28 прямо над головами журналистов

Виктория Косогляденко
12:08 30.03.2022
Российские боевые вертолеты Ми-28Н продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации РФ на Украине. Летчики постоянно отрабатывают выход из-под удара с экстренным покиданием аэродрома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Аэродром покидают все боевые машины. Полк к тому же выводит из под удара свою технику в случае угрозы. Полевые аэродромы постоянно меняются в целях секретности, а основные находятся под круглосуточным прикрытием ПВО. Виражи и маневрирование выполняются на сверхмалой высоте. Боевой Ми-28 проходит так низко, насколько это возможно. Так уменьшается риск быть обнаруженными и захваченными как цель.

Кадры пролетающего мимо вертолета оператор продолжал снимать, упав на землю. Винтовые потоки сбивают с ног, а успеть отойти подальше не всегда удается, поскольку команда на взлет поступает внезапно. Уже в воздухе курс корректируют диспетчеры, а в это же время где-то на другом аэродроме заряжают «блок с карандашами». Так называют подвес на 20 стволов неуправляемых ракет. Рядом находятся управляемые и с наведением.

«На данном вертолете возможно применение ракет воздух-воздух. Пушка подвижна, может оператор работать от себя, более прицельно», - рассказал командир вертолета Андрей.

Свою машину командир вертолета Андрей считает сверхнадежной. Она умеет все, что может пригодиться в бою. Несколько раз приходилось на вертолете уходить из под огня.

Один из «Ночных охотников» даже подбитым дотянул до аэродромов. Он был обстрелян с земли. Судя по повреждениям - из крупнокалиберного оружия. Несколько сантиметров ниже - и был бы взрыв на борту, поскольку в этой части фюзеляжа как раз располагаются топливные баки. Вероятно именно в них и целились, но не попали.

Ремонтный цех находится под открытым небом. Здесь лечат вертолеты: залатают корпус, поставят на место лопасти. Справятся и с более серьезными неполадками - отказом системы управления. Снизу борт одной из машин как будто изрешетило из стрелкового оружия. Специалисты говорят, что ремонтировать вертолет всего полдня, и он снова годен к полетам и к выполнению любых задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 В стране и мире
Видео
ФСБ: в РФ задержали 60 адептов неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам
10:45 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении крупных украинских складов горючего и вооружения высокоточным оружием
11:13 В стране и мире
Корабль «Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС
10:41 Армия
Видео
«Панцирь» начеку: опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne
08:53 В стране и мире
Видео
Глава китайского МИД на встрече с Лавровым заявил, что отношения двух стран выдержали новые испытания
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.