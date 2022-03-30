Сбивает с ног: к чему привел пролет ударного Ми-28 прямо над головами журналистов

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Аэродром покидают все боевые машины. Полк к тому же выводит из под удара свою технику в случае угрозы. Полевые аэродромы постоянно меняются в целях секретности, а основные находятся под круглосуточным прикрытием ПВО. Виражи и маневрирование выполняются на сверхмалой высоте. Боевой Ми-28 проходит так низко, насколько это возможно. Так уменьшается риск быть обнаруженными и захваченными как цель.

Кадры пролетающего мимо вертолета оператор продолжал снимать, упав на землю. Винтовые потоки сбивают с ног, а успеть отойти подальше не всегда удается, поскольку команда на взлет поступает внезапно. Уже в воздухе курс корректируют диспетчеры, а в это же время где-то на другом аэродроме заряжают «блок с карандашами». Так называют подвес на 20 стволов неуправляемых ракет. Рядом находятся управляемые и с наведением.

«На данном вертолете возможно применение ракет воздух-воздух. Пушка подвижна, может оператор работать от себя, более прицельно», - рассказал командир вертолета Андрей.

Свою машину командир вертолета Андрей считает сверхнадежной. Она умеет все, что может пригодиться в бою. Несколько раз приходилось на вертолете уходить из под огня.

Один из «Ночных охотников» даже подбитым дотянул до аэродромов. Он был обстрелян с земли. Судя по повреждениям - из крупнокалиберного оружия. Несколько сантиметров ниже - и был бы взрыв на борту, поскольку в этой части фюзеляжа как раз располагаются топливные баки. Вероятно именно в них и целились, но не попали.

Ремонтный цех находится под открытым небом. Здесь лечат вертолеты: залатают корпус, поставят на место лопасти. Справятся и с более серьезными неполадками - отказом системы управления. Снизу борт одной из машин как будто изрешетило из стрелкового оружия. Специалисты говорят, что ремонтировать вертолет всего полдня, и он снова годен к полетам и к выполнению любых задач.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов