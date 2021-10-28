В стране и мире ФСО предлагает запретить ездить на велосипедах и самокатах по Красной площади в Москве Кира Тило Отмечается, что это необходимо для повышения безопасности посетителей Московского кремля и прилегающих к нему территорий. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Федеральная служба охраны (ФСО) России предлагает запретить передвижение на роликах, велосипедах и самокатах посетителям Красной площади и Александровского сада. Документ соответствующего проекта опубликован на портале проектов нормативных актов. «При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», - говорится в документе. Сообщается, что это делается для повышения уровня безопасности граждан при посещении Московского Кремля и прилегающих к нему территорий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика