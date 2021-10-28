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ФСО предлагает запретить ездить на велосипедах и самокатах по Красной площади в Москве

Кира Тило
03:18 28.10.2021
Отмечается, что это необходимо для повышения безопасности посетителей Московского кремля и прилегающих к нему территорий.
ФСО предлагает запретить ездить на велосипедах и самокатах по Красной площади в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Федеральная служба охраны (ФСО) России предлагает запретить передвижение на роликах, велосипедах и самокатах посетителям Красной площади и Александровского сада. Документ соответствующего проекта опубликован на портале проектов нормативных актов.

«При нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения», - говорится в документе.

Сообщается, что это делается для повышения уровня безопасности граждан при посещении Московского Кремля и прилегающих к нему территорий.

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