Первые прыжки для элитной дивизии: инструкторы из РФ дали сирийским «Тиграм» путевку в небо

В этот раз проверку небом прошли 60 сирийских офицеров. Экзамен сдан на отлично. На очереди весь остальной личный состав дивизии специального назначения «Тигры». Наземный спецназ станет еще и воздушно-десантным. Благодаря своим русским учителям эти воины станут универсальными солдатами. За что они очень благодарны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Эти шаги для бойцов элитного сирийского сухопутного подразделения - одни из самых волнительных во всей их армейской жизни. Они привыкли воевать на земле. И вот теперь им предстоит подняться до небес.

В вертолете почти не протолкнуться. На борту вместе с десантом несколько съемочных групп и фотографы. На лицах парашютистов улыбки, а в глазах адреналин. Последние напутствия дает российский инструктор. Вместе с бойцами на их первый прыжок летит сам командир дивизии «Тигров». Его присутствие вселяет в них уверенность. И вот наступает тот самый момент, когда пехотинцы превращаются в десантников.

Купол раскрылся - теперь можно выдохнуть. Внизу марсианский пейзаж сирийской пустыни, и земля плавно приближается к ногам. Такую картину офицеры сирийской дивизии «Тигры» видят впервые.

После приземления новоиспеченные сирийские десантники не могут сдержать эмоций. Воины, за плечами которых солидный боевой опыт, радуются как дети.

«Я чувствовал силу в себе и ждал тот момент, когда меня толкнут, когда можно будет прыгать! И у меня все получилось!» - признался военнослужащий дивизии «Тигры» Али Идрис.

Прежде чем «Тигры» научились «летать», они прошли через долгие тренировки под руководством инструкторов из России. Солдат арабской республики пришлось научить всем необходимым терминам и взаимно обогатить лексикон новыми словами.

«Немножко было трудновато, скажем так, переводчикам, потому что есть терминология конкретная. Что такое шпилька, например. То есть приходилось показывать на пальцах, доставать гвоздь и говорить, что вот это шпилька, она похожа на гвоздь», - заметил военнослужащий группировки РФ в Сирии Евгений.

В этот раз проверку небом прошли 60 сирийских офицеров. Экзамен сдан на отлично. На очереди весь остальной личный состав дивизии специального назначения «Тигры». Наземный спецназ станет еще и воздушно-десантным. Благодаря своим русским учителям эти воины станут универсальными солдатами. За что они очень благодарны.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов