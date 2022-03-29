В сирийских Тартусе и Латакии прошли акции поддержки российской спецоперации на Украине

Митинги, собравшие порядка 15 тысяч человек, были организованы гражданскими активистами и местными отделениями правящей партии Баас.

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Буква Z женского рода машет и улыбается сотнями прекрасных лиц. Огромный живой символ спецоперации, помещенный в квадрат, составлен из милых девушек в косынках белого и синего цвета. Таким образом, молодежь Тартуса выразила свою признательность и уважение к русской армии.

А вот уже в Латакии в руках у демонстрантов огромной длины российские флаги, сшитые специально для акции в поддержку спецоперации России на Украине.

Жители прибрежных городов Сирии одновременно устроили грандиозный флешмоб: на улицы вышли более 15 тысяч человек - в едином порыве, не по принуждению, как на праздник.

Военные действия России на Украине против нацистов вдохновили всех от мала до велика. Местные поэты слагают рифмы и прямо на улицах зачитывают свои стихи.

«Мы здесь, чтобы восславить героев, мы здесь, чтобы открыть людям глаза на реальность и защитить наши семьи. Мы здесь, чтобы видеть как сирийские и российские флаги развеваются вместе», - продекламировал собственную поэзию Мохамад Ахмеддиб.

Митинги были организованы гражданскими активистами и местными отделениями правящей партии Баас. Эта политическая структура официально заявила о поддержке действий России на Украине.

«Мы, сирийский народ, выражаем свою признательность нашим русским друзьям, которые помогли нам в трудное для нас время, начавшееся еще десять лет назад, защитив нас от терроризма. И теперь мы абсолютно солидарны с внешней политикой президента Путина», - заявил председатель отдела партии Баас в Латакии Гейсам Нисбаиль.

По словам организаторов и участников, акция - это лишь малое, что они могут сделать в поддержку нашей страны. Политики, бизнесмены, фермеры, фармацевты и военные по всей Сирии заявляют о том, что они готовы помогать России. И ни у кого нет сомнений в том, что Россия добьется своих целей в специальной военной операции и победит нацизм.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.