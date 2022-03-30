Кремль призвал проработать предложение Володина о расширении списка экспортируемых за рубли товаров

Песков заявил о необходимости перехода на использование национальных валют на фоне ослабления престижа доллара в качестве основной мировой валюты.

© Фото: freepik.com

В Кремле призвали проработать предложения председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина расширить список экспортируемых товаров, оплата за которые будет приниматься в рублях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на фоне ослабления позиций доллара как основной мировой валюты следует переходить на практику использования международных валют.

«Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах... С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют», - заявил Песков журналистам.

Ранее Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Помимо газа, в него могут включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и многое другое. О данном предложении Володин заявил, комментируя несогласие G7 с требованием рассчитываться за российский газ рублями.