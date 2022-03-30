Пушилин заявил, что НМ ДНР освободила более половины территории республики

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силам Народной милиции удалось освободить более половины своей территории. Он также отметил, что операция по освобождению ускоряется, но сейчас невозможно говорить о сроках ее завершения.

«Порядка 55-60% (территории - прим.ред.)», - ответил Пушили на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Пушилин заявил, что, несмотря на многочисленные обращения иностранных добровольцев, ДНР сама освободит свою территорию от украинских националистов.