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В РПЦ назвали гонения на Церковь на Украине действиями ее властных националистических кругов

Марина Крижановская
10:07 30.03.2022
Отмечено, что Украинская православная церковь Московского патриархата будто бы выставляется политической организацией, с которой законодатели Украины пытаются бороться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress
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Во вторник, 29 марта, в Верховной раде Украины внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви на территории страны и изъятии ее недвижимого и иного имущества. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии «Звезде» сообщил, что принятие такого закона - это попытка борьбы украинских законотворцев с определенными политическими целями против УПЦ МП.

«Мы считаем, что принятие этого законопроекта, точнее, двух законопроектов продиктовано ложными целями. Дело в том, что националистические круги Украины пытаются аргументировать движение подобной инициативы тем, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП. - Прим. ред.) как будто бы является политической организацией, с которой законодатели пытаются бороться, преследуя определенные политические цели», - пояснил представитель Русской православной церкви.

Также он выразил мнение РПЦ, считающей, что «принятие этого закона в отношении религиозной общины, которая продолжает объединять большинство украинцев, приведет к новому витку гражданского противостояния и ненависти в религиозной сфере».

«Напомню также о том, что все эти настроения в религиозной сфере, которые на Украине развиваются, - они были инспирированы действиями Константинопольского патриархата, который организовал из сектантских и раскольнических групп новую структуру под названием Православная церковь Украины. Которая, по замыслу украинских властей и Константинопольского патриархата, должна была удовлетворять националистическим ожиданиям какой-то части украинского общества», - подчеркнул представитель РПЦ Московского патриархата.

Вахтанг Кипшидзе отметил, что эта инициатива лишь усугубила ненависть и разделение в украинском обществе. Она выражалась в том числе и посредством нападений на священнослужителей, захвата приходов и в иных других формах насилия и дискриминации.

Напомним, что, согласно внесенному в Раду законопроекту, кабинету министров Украины следует «осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается согласно настоящему закону».

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