В стране и мире В Кремле заявили, что денацификация Украины является целью спецоперации ВС РФ Алексей Курильченко Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Денацификация Украины является одной из целей специальной военной операции ВС РФ, этот процесс продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Специальная военная операция, а денацификация является одной из целей этой операции, она продолжается», - сказал Песков журналистам. Ранее Песков сообщил, что часть украинцев сотрудничает с российскими военными. Оценивая ход специальной военной операции, он сказал, что все мероприятия идут четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика