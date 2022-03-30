Генпрокуратура ЛНР объявила проверку относительно применения Украиной «Точки-У» по Луганску

Как сообщили в Генпрокуратуре ЛНР, в результате падения фрагментов ракеты на территории бывшего аэропорта (парк «Патриот») загорелись бензовоз и автоцистерна, наполненная топливом. Также получил несовместимые с жизнью ранения военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.

© Фото: Генпрокуратура ЛНР

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики объявила проверку относительно применения украинской стороной тактического ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску.

«По поручению генерального прокурора ЛНР следователями ГП ЛНР проводится проверка по факту применения тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории г. Луганска», - говорится в сообщении от Генпрокуратуры ЛНР.

Удар ракетой «Точки-У» по Луганску был нанесен сегодня около 05.30 утра украинской стороной. Как сообщили в Генпрокуратуре ЛНР, в результате падения фрагментов ракеты на территории бывшего аэропорта (парк «Патриот») загорелись бензовоз и автоцистерна, наполненная топливом.

Также получил несовместимые с жизнью ранения военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики.

В Генпрокуратуре ЛНР заявили об установлении территории, с которой была запущена ракета - ею оказался город Северодонецк.